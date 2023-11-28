Такого снегопада не было давно: Петербург приходит в себя после метели

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Аэропорт Пулково сейчас работает в штатном режиме.

Пока же Ленинградская область и Петербург приходят в себя после сегодняшней метели. Сугробы в первой половине дня выросли сразу на 20 сантиметров. В утренний час пик у метро выстроились очереди. Многие горожане решили не откапывать машины и спустились в подземку.

Очень сложно сейчас курьерам. Аэропорт Пулково не принимал самолеты, но сейчас работает штатно.

Губернатор Александр Беглов провел совещание по дорожной ситуации в городе. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. В первую очередь расчищают улицы, тротуары, набережные, подходы к детским садам и школам. А вот с уборкой дворов возникают проблемы.

«Прежде всего самая основная сложность на уборке внутриквартальной территории — это неправильно запаркованные транспортные средства наших жителей. Жители паркуют транспортные средства, к сожалению, не близко к поребрику, что мешает проходу техники. Я уверен, что жители сегодня перепаркуют автомобили ближе к поребрикам и дворники вычистят пространство поребриков», — сообщил глава Калининского района Сергей Петриченко.

Власти города по-прежнему рекомендуют водителям свести все поездки к минимуму. А работодателям — на несколько дней перевести сотрудников на удаленку. Пока же в городе вырос спрос на лопаты, сразу на 55%. Петербуржцы экстренно скупают товар в маркетплейсах.