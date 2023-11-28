«Положить конец»: Финляндия объявила о полном закрытии границы с Россией

Финляндия объявила о закрытии всех КПП с Россией для ищущих убежище

Фото: TOMI HANNINEN / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Граница между странами будет полностью закрыта уже через несколько дней.

Финляндия закрывает все пункты пересечения на границе с Россией для тех, кто ищет убежище. О новых мерах сообщил глава правительства страны Петтери Орпо.

«Россия стала причиной сложившейся ситуации, и она может положить ей конец», — заявил премьер, слова которой приводит издание Yle.

Уточняется, что мера будет действовать с ночи 30 ноября до 13 декабря. По данным агентства Reuters, исключение будет распространяться только на пропуск грузового транспорта.

При этом подать заявление на убежище все еще можно в аэропортах и морских портах.

Напомним, сначала Финляндия закрыла четыре из восьми КПП, ближайшие к Санкт-Петербургу, на границе с Россией. Власти отмечали, что пришлось действовать решительно, чтобы стабилизировать ситуацию на восточном фронте. Хельсинки якобы удалось зафиксировать подтверждения того, что «власти иностранного государства или другие субъекты» содействовали незаконной миграции в Финляндию.

Позже Финляндия начала приостанавливать работу пункта «Вартиус» из-за «перегруза». А затем появилась информация и о скорейшем полном закрытии границы с Россией.

Между тем также стало известно, что Финляндия может приостановить прием заявок в аэропорту на получение убежища. Об этом заявили в МВД страны, уточнив, что власти пойдут на такой шаг, если Россия якобы продолжит «пропускать мигрантов без документов через границу».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как беженцы пытаются попасть в Финляндию из России.