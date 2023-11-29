Пилот раскрыл главные опасности при зимних перелетах

Фото: www.globallookpress.com / Matthias Balk

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Летчик объяснил, почему зимой часто задерживают рейсы.

Большую сложность представляет подготовка, а не управление самолетом при плохих погодных условиях. Об этом сообщил NEWS.ru заслуженный пилот России Юрий Сытник.

Специалист отметил, что снегопад и обледенения являются основными проблемами для полетов в зимний период. Когда снег падает на лайнер, он покрывает управляющую поверхность, которую подлежит обработке противообледенительной жидкостью.

По словам Сытника, спецтехники, занимающейся обработкой, в аэропортах не так много, поэтому задержка рейсов зимой учащается.

«При сильном обледенении кабина самолета полностью покрывается льдом, из-за чего пропадает видимость. Также обледеневают части самолета, а в таком случае он может просто сорваться», — объяснил пилот.

Он также подчеркнул, что в снегопад нужно подготовить взлетную полосу, так как после осадков она становится скользкой, ослабевает коэффициент сцепления.

Ранее 5-tv.ru писал, что тысячи пассажиров застряли в аэропорту Пулково.