Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; ВКонтакте / Владимир Киреев / vladimirkireev; 5-tv.ru

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Одним из показателей расширения международных отношений является запуск российских переводов по системе быстрых платежей в пять стран.

Переводы по системе быстрых платежей, запущенные в пять стран, демонстрируют статус России как глобального полюса силы, развитие которого не зависит от внешних игроков. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал руководитель аналитического отдела международного Евразийского движения Владимир Киреев.

Продолжение развития

Центробанк сообщил о запуске переводов по СПБ в пять стран, в том числе, Узбекистан, Киргизию и Белоруссию. По словам эксперта, с политической точки зрения это показывает, что попытки изолировать Россию, которые предпринимались со стороны коллективного Запада и контролируемых им финансовых международных институтов, на деле не приводят ни к какому положительном результату. И, несмотря на некоторые затруднения в 2022 году, уже в 2023-м Россия продолжила развитие в рамках других международных институтов, систем обеспечения информации и различных торговых площадок, в том числе, в вопросах финансовых платежей.

«Одним из приоритетных направлений для России является постсоветское пространство. Понятно, что это обусловлено культурными и экономическими причинами. До конца не разорваны связи, экономические кооперации, промышленные, торговые кооперации. И играет роль и культурное взаимодействие», — объясняет политолог.

Демонстрация силы

Владимир Киреев подчеркивает, что сейчас Россия расширяет действия собственных финансовых инструментов по взаимодействию с другими странами, которые не подконтрольны каким-либо внешним игрокам.

«Россия постепенно восстанавливает свой статус такого международного полюса, глобального полюса силы. Это уже произошло и в силовом аспекте, благодаря специальной военной операции, и за счет расширения торгово-экономических отношений. Потому что, взамен выбивших западных партеров, расширяются торгово-экономические отношения со всем миром на двусторонней основе. В том числе, речь идет и о системах платежей», — отмечает эксперт.

По мнению политолога, последнее является еще и демонстрацией, подтверждающей статус России как финансового полюса силы в современном мире, не зависимого ни от каких внешних игроков.

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