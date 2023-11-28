Фото, видео: 5-tv.ru

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Россия сражается как за свою свободу, так и всего мира, подчеркнул президент.

Президент России Владимир Путин объявил в ходе пленарного заседания 25-го Всемирного русского народного собора (ВРНС) минуту молчания в память о погибших участниках спецоперации на Украине. Он также заявил о национально-освободительном характере, который носит битва нашей станы за суверенитет и справедливость.

«Наша битва за суверенитет, за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер, потому что мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа, высшее историческое право быть Россией — сильной, независимой державой, страной-цивилизацией», — сказал он в видеообращении.

Мы также, продолжил Путин, сражаемся за свободу как России, так и всего мира. Москва открыто заявляет, что диктатура гегемона сейчас дряхлеет, она «пошла в разнос» и представляет для окружающих опасность.

Президент добавил, что представители ВРНС в настоящий момент находятся в Донбассе и Новороссии среди волонтеров и добровольцев, в рядах воинских подразделений, вместе с боевыми товарищами защищают миллионы людей в ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Владимир Путин высказал искреннюю признательность участникам ВРНС за оказанную фронту и семьям российских погибших героев помощь.

«Они сражались за нас, за нашу родину. Вечная им память», — заявил Путин.

Присоединение к России новых регионов и начало спецоперации на Украине

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвал миротворческую миссию России «вторжением», усилил санкционное давление и фактически объявил РФ войну. С первых дней спецоперации они оказывают поддержку Незалежной, поставляя вооружение и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.

Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР), а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре прошлого года на этих территориях референдумов, где за присоединение проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно. Ряд стран отказались признавать результаты голосования, а киевский режим продолжил обстрелы жилых районов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС России улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении.