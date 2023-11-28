Путин заявил о слабости власти в годы Октябрьской революции и распада СССР

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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За ошибки тех, кто управлял страной, расплачивается нынешнее поколение, считает президент России.

Нынешнее поколение расплачивается за слабость центральной власти в годы Октябрьской революции и распада СССР. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании 25-го Всемирного русского народного собора.

«Казалось бы, столько лет прошло, но живущие сейчас люди всех национальностей и даже родившиеся уже в XXI веке до сих пор — даже спустя десятилетия — расплачиваются за допущенные тогда просчеты, за потакания сепаратистским иллюзиям и амбициям, за слабость центральной власти», — указал Путин.

Президент России призвал помнить уроки революции 1917 года, последующей гражданской войны и 1991 года — распада СССР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Венгрии прокомментировали заявление президента России Владимира Путина, который назвал действия Советского Союза в 1956 и 1968 годах в Будапеште и Праге ошибочной политикой.