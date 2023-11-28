Миловидная блондинка, продюсер шоу «Голос»: что известно о вероятной возлюбленной Киркорова

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Между певцом и предпринимательницей проскочила искра. Что известно о Татьяне Тур, которую позвал под венец сам Филипп Киркоров?

Кажется, в личной жизни Филиппа Киркорова, наконец, наступила белая полоса. После громкого развода с одной из самых известных артисток в российском шоу-бизнесе поп-король так и не нашел достойную замену. В разное время музыканту приписывали романы с диджеем Катей Гусевой, Ольгой Бузовой и даже Анной Асти.

Однако, как оказалось, артист все же предпочитает более «состоятельных» женщин: на премьере фильма «Теща» Киркоров признался, что не намерен пользоваться услугами свахи Ларисы Гузеевой. Артист положил глаз на 41-летнюю бизнесвумен Татьяну Тур. Практически сразу после оглушительного заявления в прессе появились любопытные подробности из биографии миловидной спутницы.

Оказалось, что 41-летняя Тур — уроженка Магаданской области. Блондинка сколотила нешуточное состояние, работая продюсером. Не первый год занимает пост главы продюсерских центров Sound Media (более 1000 организованных концертов в России и Европе) и GUTSERIEV MEDIA, генпродюсер концертного зала Live Arena, пишет портал «ВокругТВ».

Помимо продюсерской деятельности пишет книги. Из-под пера Тур вышло пособие по детскому продюсированию. Среди известных клиентов Тур — Рита Дакота и BURITO. В 2015 году продюсировала сезон шоу «Голос», в 2017-м Татьяна начала сотрудничать с Натальей Подольской.

Личную жизнь миловидная блондинка держит в секрете. Известно лишь, что Тур похоронила супруга и одна воспитывает дочь и сына.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киркоров сделал предложение руки и сердца спутнице.