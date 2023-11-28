Арест обвиняемого в убийстве родных Стаса Намина признан законным

Фото: Instagram* / _roma_lena_

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Соответствующее решение вынес Московский областной суд после апелляции, поданной стороной защиты.

Арест обвиняемого в убийстве сына и тещи основателя группы «Парк Горького» Стаса Намина признан законным, мужчина останется в СИЗО. Как стало известно 5-tv.ru, такое решение 28 ноября 2023 года принял Московский областной суд в ответ на апелляцию стороны защиты.

Обвиняемым в убийстве семьи знаменитого российского музыканта является его пасынок Роман Микоян. Мужчина признал вину и 20 октября решением Истринского городского суда был отправлен под арест на два месяца. Стоит отметить, что решение о мере пресечения принималось на заседании, которое проходило в закрытом режиме, слушатели и представители СМИ на него не допускались.

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Напомним, страшное преступление произошло в ночь на 19 октября 2023 года: изрезанные тела 30-летнего сына Стаса Намина режиссера Артема Микояна и 85-летней тещи музыканта Полины Ткаченко были найдены на даче в подмосковной деревне Крюково. Пасынок музыканта Роман Микоян признал свою вину и рассказал о частичной потере памяти: якобы он почти не помнит, что произошло в злополучную ночь.

По некоторым данным, причиной убийства мог стать спор о продаже дома. По предварительной версии, пасынок Намина в ходе конфликта сначала убил пожилую женщину, потом позвонил Артему и сознался в содеянном, а, когда тот примчался на дачу, расправился и с ним. По информации 5-tv.ru, тела обнаружила мать обвиняемого Галина, которая также приехала в Крюково после звонка Артема.

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На учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах обвиняемый не состоит, однако 20 лет назад лечился у психиатра. По делу также были назначены судебно-медицинские, молекулярно-генетические и психолого-психиатрические экспертизы.

Стоит отметить, что Стас Намин много лет не общался с пасынком и своей бывшей супругой, матерью Романа. Последний самостоятельно поменял фамилию и отчество, чтобы выдавать себя за сына Намина, которым по факту не являлся.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что родственники Стаса Намина стали не первыми жертвами его приемного сына.

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