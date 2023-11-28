Воля жестко пошутил над Тимати и его девушкой: «Спасибо пластическим хирургам»

Павел Воля жестко пошутил над девушкой Тимати, упрекнув ее в пластике

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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О нынешней пассии Тимати вновь заговорили. И не в самом приятном ключе.

Пополнился список колких высказываний по поводу избранницы Тимати Валентины Ивановой. В этот раз возлюбленная рэпера оказалась объектом шуток комика Павла Воли во время выступления в эфире федерального телеканала.

Телеведущий поблагодарил врачей за то, что девушка рэп-звезды очень похожа на его бывших, так ему не придется запоминать ее внешность.

«Пластические хирурги, спасибо вам за то, что Тимати не надо запоминать новую жену, она почти такая же, как предыдущая», — сострил в своей манере Воля.

Об отношениях рэпера с Валентиной Ивановой стало известно в начале 2022-го. Девушку тут же начали сравнивать с экс-пассиями артиста. Тогда в очередной раз подтвердилось распространенное мнение о наличии у Тимура любимого женского типажа.

Валентину в первое время сравнивали с супермоделью Ириной Шейк, однако потом девушка подверглась критике за то, что делала многочисленные пластические операции, как и предыдущие избранницы Юнусова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тимати преподнес возлюбленной подарок за 11 миллионов.