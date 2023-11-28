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Участников так много, что даже на площади в 6000 квадратных метров, местами не протолкнуться.

А в Сочи сегодня обсуждают развитие уникальных технологий, воспроизводящих природные процессы. В парке «Сириус» стартовал Третий конгресс молодых ученых, и вопрос гармоничного восстановления ресурсов в фокусе внимания. О вызовах планетарного масштаба рассказал корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Участников так много, что даже на площади в 6000 квадратных метров, местами не протолкнуться. Движение ученых на конгрессе интенсивное.

«Мы тогда создали уникальный, не имеющий аналогов, центр „Инбикс“ природоподобных технологий в Курчатовском институте. Потом это делали еще и в Ленинградском университете, и в Московском. В Физтехе мы создали первый в мире факультет, который подготовил уже сотни людей, которые работают в Курчатовском институте. Это очень важный тренд, который приходит к тому, что мы можем, как природа, перейти к безресурсному существованию», — отметил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

В этом году на конгрессе собрались почти пять тысяч участников из более чем 25 стран. В рамках деловой программы пройдет ряд мероприятий с участием выдающихся ученых, исследователей и руководителей крупнейших госкорпораций.

Напомним, в ходе своего выступления на этом мероприятии Михаил Ковальчук также объяснил, что Запад ненавидит президента РФ Владимира Путина, так как ему удалось разрушить стратегию по расчленению России.