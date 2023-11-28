Оттачивают навыки: как российские штурмовики тренируются на полигонах

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Их работу контролируют опытные инструкторы.

Наши военные готовятся сейчас к штурму позиций ВСУ. Эту задачу отрабатывают на учебных полигонах в тылу под четким контролем инструкторов. Обстановку, насколько могли, приблизили к боевой. А действовать нужно максимально слаженно. Ведь это командная работа. За подготовкой будущих штурмовиков наблюдала корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

«С самого начала штурмовиков прикрывают из ручного противотанкового гранатомета. Работают по окопам противника», — отмечает военкор.

Наши выдвигаются несколькими группами. Действуют строго по команде. Вокруг свистят пули, рвутся гранаты. Обстановка, приближенная к реальной боевой.

«Это основная часть штурма. Вот сейчас бойцы заходят, берут окопы противника», — передает Солдатова с места событий.

Пока одни заходят прямо к условному врагу, другие прикрывают огнем с флангов, не дают противнику возможности поднять голову и оружие. Огневую поддержку обеспечивает даже БТР, который привез боевую группу. За работой каждого следят опытные инструкторы. Прямо в процессе кого-то поправляют.

Инструктор с позывным Хаммер служил в разведке в самого первого дня СВО. Около года назад его попросили обучать бойцов. С тех пор выпустил уже сотни подопечных. Он следит за их результатами, с кем-то дружит. И, когда подразделения возвращаются на полигон с задачи, обязательною расспрашивает подробности.

«Штурм в реале представляет множество опасностей. Это мины, растяжки, всякие ловушки. Учитывая, что противник сейчас находится, так скажем, в оборонительной позиции, а мы его штурмуем, у него есть время, чтобы подготовиться как-то», — говорит инструктор по тактической подготовке с позывным Хаммер.

Часто на полигон приезжают те, у кого вообще нет никакой боевой подготовки. Здесь всему учат. Но и опытные штурмовики тоже постоянно тренируются. Боец с позывным Студент уже год на передовой.

«Окопы и доты. Укрепления бетонные. Те же самые блиндажи противника. Все было, но хорошо. Без потерь. Что помогает? Товарищи, которые идут с тобой рядом. Хорошо, чтобы отработала артиллерия», — отмечает штурмовик с позывным Студент.

Штурм вражеских позиций — это командная работа, где важно быть уверенным в каждом. У этих бойцов еще есть время на слаживание и тренировки. Все отработанные навыки потом обязательно пригодятся.