Фото, видео: Феоктистов Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

Всю ночь коммунальщики и ремонтные бригады восстанавливали линии электропередачи — уже к утру электричество появилось у всех крымчан.

На юге России, в регионах, которые пострадали от «шторма века» сейчас идут восстановительные работы. Во все дома в Краснодарском крае уже вернули свет. В Крыму уже нет перебоев с теплоснабжением. В Ростовской области вода постепенно уходит из населенных пунктов. Без света сейчас остаются в основном жители новых российских регионов — около 350 тысяч человек. Как заявили, в Минэнерго и это будет исправлено в ближайшие сутки. Какой ущерб нанесла людям небывалая буря, на месте увидели корреспонденты «Известий» Роман Польшаков и Николай Аксенов.

«Хутор Морской чулек Ростовской области — сейчас здесь кое-как можно проехать и пройти. Вода по большому счету ушла, а вчера, говорят, хлынула со стороны залива одним потоком. Людей эвакуировали на лодках», — передает с места событий корреспондент Роман Польшаков.

На побережье Азовского моря из-за шторма 25 населенных пунктов оказались в зоне бедствия. Только в этом поселке за полтора часа вода поднялась на метр. 50 человек из поселка эвакуировали. К вечеру ветер поменял направление, и вода стала уходить.

Ольга Копылова показывает, как у нее в доме поднялся весь линолеум. Мебель фактически уничтожена. Свет есть, но газ включать пока боится. Говорит, стихия уже настигала их в 2014-м, сейчас повторилось то же самое.

А это уже Таганрог: пляж смывает огромными волнами. Набережная и ближайшие улицы затоплены. Люди спешно покидают гостиницы. В эллингах на берегу воды — по колено.

«Даже за дорогой была вода. Больше трех метров, наверное, поднялась», — вспоминает житель Таганрога Алексей Новиков.

Ураган срывал кровлю и даже балконы с многоэтажек. Валил деревья. В самый пик непогоды без электроэнергии в Ростовской области остались больше 100 тысяч жителей. В беде не оставляли никого. Спасали и домашних животных.

Сегодня вода ушла практически везде. Коммунальные службы и спасатели работали всю ночь. Свет дали всем абонентам. Ликвидация последствий стихии продолжается. Готовят специальные комиссии, которые будут подсчитывать ущерб для выплаты компенсаций.

«Еще одна сфера, которая серьезно пострадала от урагана в Крыму, — коммерческая инфраструктура у моря. Здесь, на западном побережье, еще несколько дней назад здесь были кемпинги, кафе, зоны отдыха, а теперь куча обломков и строительного мусора», — показывает корреспондент Николай Аксенов.

Мэрия Евпатории оценивает ущерб от непогоды в сотни миллионов рублей.

Из зоны подтопления в Крыму и Краснодарском крае успели эвакуировать около тысячи человек.

Самым проблемным местом в Евпатории остается улица Симферопольская. Такая лужа разлилась на целый километр. По словам местных, глубина местами выше пояса. Жители в свои дома еще не вернулись.

Всю ночь коммунальщики и ремонтные бригады восстанавливали линии электропередачи — уже к утру электричество появилось у всех крымчан.

Около 100 населенных пунктов из-за аварий остаются без воды. Несмотря на неистовую силу «шторма века», последствия стараются ликвидировать оперативно.

«Несмотря на то, что шторм утих, осталось небольшое волнение. Большинство кораблей находятся в зоне штормовки. То есть на рейде. Там, где максимально безопасно», — рассказывает Николай Аксенов.

Власти Крыма решили объявить режим ЧС на территории десяти муниципальных образований, где ситуация остается самой напряженной. По прогнозам синоптиков, улучшения погоды пока не предвидится.