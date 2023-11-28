«Холодная зима»: в Германии предупредили Украину о смене хода конфликта

В Германии предупредили Украину о приближении холодной зимы

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Ситуация на поле боя может резко измениться с приходом настоящих морозов, предупреждают боевиков ВСУ.

Украина столкнется с холодной зимой, которая изменит ход конфликта с Россией. Об этом заявил в эфире канала Welt генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер.

«Россия <…> может уничтожить объекты критической инфраструктуры дальнобойной артиллерией и ракетами. <…> Украина столкнется с холодной зимой», — сказал Катер, также допустив увеличение противостояния в воздухе.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожают боевикам, нежелающим идти в атаку.