Инженерно-энергетические предприятия Петербурга переведены в режим повышенной готовности

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Губернатор северной столицы подчеркнул, что жители города должны быть обеспечены водой, электричеством, газом и теплом.

Инженерно-энергетические предприятия Петербурга с 27 ноября переведены в режим повышенной готовности в связи с резким ухудшением погодных условий в северной столице. Соответствующее распоряжение отдал губернатор города Александр Беглов на экстренном совещании городского правительства по ликвидации последствий циклона и Городского Штаба по благоустройству Санкт‑Петербурга.

«В городе должна работать вся инженерная инфраструктура. Необходимо взять это на особый контроль. Горожане должны быть обеспечены водой, электричеством, газом, теплом», — подчеркнул политик.

Кроме того, все аварийные службы укомплектованы всем необходимым и готовы в самые короткие сроки к устранению последствий любых нарушений. Во время совещания председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению города Станислав Протасов доложил, что благодаря энергоснабжающим предприятиям все нарушения были своевременно устранены. Аварийных случаев в инженерно-энергетическом комплексе, которые были вызваны погодными условиями, не выявлено.

«Увеличено количество мусоровозов. В среднем используется порядка 300 машин. Сегодня на линии — 324 машины спецтехники, 12 находятся в резерве и оперативно могут быть использованы», — сообщил председатель Комитета по природопользованию Александр Герман.

По его словам, личный состав снегоприемных и снегоплавильных пунктов полностью укомплектован всеми необходимыми материалами и техникой. Они работают круглосуточно, только за последние сутки станциями было принято около 14 тысяч кубометров снега. Вывоз отходов также находится на контроле Комитета.