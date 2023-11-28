Неужели, от Крида? Звезда «Холостяка» раскрыла свою беременность

Фото: Александр Мамаев / ТАСС

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Пол и возможная дата рождения малыша не разглашаются.

Дарья Клюкина — известная модель и победительница шестого сезона реалити-шоу «Холостяк» с певцом Егором Кридом. Отношения пары, к сожалению, не сложились. По словам девушки, они не сошлись характерами. В 2019 году Дарья порадовала фанатов неожиданной новостью: она сообщила, что выходит замуж за Владимира Чопова, топ-менеджера Газпром-медиа. Сегодня модель вновь удивила поклонников — в своем личном блоге Дарья опубликовала фотографию, подтверждающую ее беременность, сообщили StarHit.ru.

Дарья Клюкина. Фото: Instagram* / klyukina_d

Модель сфотографировала себя в зеркале, одной рукой приобнимая заметно округлившийся живот и загадочно улыбаясь. Снимок, который уже говорит о многом, она лаконично подписала: «мы».

Примечательно, что на последних фотографиях Дарьи живот либо совсем скрыт, либо незаметен. Звезда также довольно часто выкладывала кадры с профессиональных съемок, где беременность не была видна и вовсе.

Раньше девушка достаточно часто сталкивалась с бестактными вопросами о детях: многие интересовались, когда же она станет мамой. Однажды Дарья решила высказаться и объяснить аудитории, что не намерена делиться такой интимной темой.

«Самый популярный вопрос: „Когда дети?“ Да, наверное, это логично: вышла замуж, рожаю ребенка… Но в этом вопросе каждый сам решает. Друзья, когда это счастье придет ко мне, вы, безусловно, о нем узнаете. Мы с вами так тесно общаемся, что любые изменения сразу станут очевидны», — объяснила Клюкина.

Но все же изменения видны не были. Возможно, модель не хотела привлекать к себе лишнее внимание, однако все же наконец поделилась с подписчиками немаленьким счастьем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дарья Клюкина радикально высказалась о материнстве.

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