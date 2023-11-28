Тренер ХК ЦСКА Дмитрий Наумов написал заявление на жену из-за «побоев»
Тренер ХК ЦСКА Дмитрий Наумов в конфликте с женой получил травмы головы и руки
Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
Спортсмен требует у полиции привлечь супругу к ответственности.
Российский хоккеист Дмитрий Наумов пострадал после потасовки с женой и теперь хочет привлечь ее к ответственности. Как стало известно 5-tv.ru, в ходе конфликта тренер хоккейного клуба ЦСКА получил раны и ссадины после того, как супруга кинула в него кружку с чаем.
По информации источника, бытовая ссора между супругами произошла утром 26 ноября. Словесный конфликт закончился тем, что женщина запустила в мужа кружку с чаем. В результате хоккеист получил рану на затылке и ссадину на руке.
После случившегося Дмитрий Наумов зафиксировал телесные повреждения и написал заявление в полицию с требованием привлечь жену к ответственности. Кстати, по одной из версий, пара находится на грани развода.
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