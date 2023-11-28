Будет случаться постоянно? Когда россиянам ждать следующего урагана

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Непогода скоро вновь вернется в Россию.

Недавний ураган разрушительной силы, который разгулялся на побережье Черного моря, не является следствием климатического оружия. Бури подобной силы в регионе периодически случаются. Последний был в 90-х годах прошлого века, отметил Юрий Варакин — начальник ситуационного центра Росгидромета в беседе с KP.RU.

По словам специалиста, интенсивность ветра достигала 38-40 метров в секунду. В то же время на море можно было наблюдать шестиметровые волны.

«Все это еще в пятницу было доведено до властей, МЧС и городских коммунальных служб. Действовали штормовые предупреждения по всем новым субъектам. <…> Ветер такой ураганной силы, под 30 и выше метров в секунду, бывает с частотой примерно один раз в тридцать лет», — отметил эксперт.

Варакин добавил, что стихия несколько ослабла, однако штормовая погода сохраняется. Во многих регионах страны, включая Тверскую, Ивановскую, Ярославскую, Московскую области, можно наблюдать ухудшение погодных условий. Специалист также предупредил водителей о гололедице на трассах Москва — Санкт-Петербург, Москва — Нижний Новгород. Ближе к среде циклон дойдет до Краснодарского края и Черноморское побережье Крыма.

«Обычно эти циклоны за зиму до трех-пяти раз выходят на территорию страны. Но, конечно, менее мощные, их разгоняет не такое низкое давление», — считает Варакин.

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