«В 16 они все прекрасно знают»: со скольки лет стоит говорить с ребенком о сексе

Психолог Короткова: о правилах контрацепции ребенку нужно рассказать в 14-15 лет

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

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И как отвечать на зачастую неожиданные и неудобные вопросы детей?

Рано или поздно дети начинают задавать откровенные вопросы, которые порой заводят родителей в тупик. Когда стоит начинать обсуждать интимные темы и как построить беседу? Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала сексолог, психолог Татьяна Короткова.

По словам специалиста, разговаривать о сексе с детьми нужно начинать в том возрасте, когда ребенок уже может задавать вопросы и поддерживать полноценный диалог. Например, когда ребенок в два или три года спросит, как он появился, можно рассказать, что он «жил» в животике у мамы, но, разумеется, опустить детали.

В 4-5 лет необходимо установить личные физические границы. Речь идет о так называемом правиле маечек и трусиков.

«Все, что находится под маечкой и трусиками нельзя трогать никому, кроме родителей или врачей в присутствии родителей», — объясняет психолог.

С 6-7 лет эксперт советует отвечать на вопросы детей уже более подробно, например, называть органы своими именами. В девять лет уже можно рассказывать об изменениях, которые происходят в организмах мужчины и женщины, в том числе, о менструации и эрекции.

«В 14-15 лет обязательно рассказываем о контрацепции. Ребенок должен знать все методы предохранения. Ну а в 16 лет я рекомендую отстать от детей: они все уже прекрасно знают», — отмечает сексолог.

Что касается правил откровенного разговора, Татьяна Короткова обращает внимание: беседа должна быть построена доверительно и открыто, но без лишних эмоций и ни в коем случае не в формате лекции.

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