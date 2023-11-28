Войсковая элита: ТОП-5 правил успешного бойца

Во время боя боец с позывным Татарин советует одним глазом наблюдать за врагами

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Какими навыками должен обладать солдат, чтобы эффективно выполнять задачи на самых опасных участках фронта?

Российские штурмовики, выполняющие задачи в зоне проведения спецоперации, отметились не одной сотней подвигов. Но как готовят элитных бойцов? Какими навыками должен обладать солдат, чтобы эффективно выполнять задачи на самых опасных участках фронта? Когда в армии вообще появились штурмовики и какие подвиги в зоне СВО совершили российские бойцы? Редакция 5-tv.ru разобралась в этих вопросах.

ТОП-5 правил штурмовика в зоне СВО

О том, как правильно вести боевые действия, рассказал 22-летний боец батальона «Призрак» с позывным Татарин.

Подавляющий огонь

При штурме позиций противника необходимо максимально плотно «давить» его огнем, не позволяя высунуться из укрытия.

Минимизировать свой профиль

При прохождении простреливаемой местности важно минимизировать свой профиль, чтобы противнику было труднее попасть. По словам штурмовика, необходимо передвигаться от укрытия к укрытию, максимально пригнувшись.

Наблюдение за происходящим

Во время боя Татарин посоветовал одним глазом наблюдать за противником, а вторым смотреть по сторонам и под ноги, ища ближайшее укрытие.

Следить за боезапасом

Чтобы не остаться без боекомплекта, нужно тщательно отслеживать количество патронов — как в магазине автомата, так и подсумках.

Следить за экипировкой

Перед выходом на боевую задачу важно максимально педантично проверять свою экипировку, устраняя малейшие неисправности. Любая упущенная мелочь может стоить жизни.

Легендарные советские штурмовые подразделения

В годы Великой Отечественной войны немцы постоянно оборудовали на захваченной территории ДОТы и ДЗОТы, штурмовать которые было самоубийственной задачей. Чтобы не бросать пехоту в «мясные» штурмы, в 1943 году командование советской армии создало специальные Штурмовые инженерно-саперные бригады (ШИСБр).

В них набирали лишь физически крепких мужчин в возрасте до 40 лет, которые к тому же должны были хорошо разбираться в технике. Перед тем, как попасть на фронт, бойцы проходили длительную подготовку, которая практически не отличалась от реальных боевых условий. Так, например, командир 62-го штурмового батальона 13-й ШИСБр во время тренировок стрелял боевыми патронами над головами, ползающих по-пластунски бойцов.

Солдаты штурмовых подразделений не имели особого оружия. Однако они могли позволить себе нерациональное использование боеприпасов для ликвидации противника. К примеру, для уничтожения вражеских снайперов или пулеметчиков, они применяли противотанковые ружья, патроны для которых запросто пробивали стену. Кроме того, им полагался усиленный комплект гранат.

Один из самых заметных элементов обмундирования советских штурмовиков — это нагрудник из двух или трех-миллиметровой стали. Такая броня запросто выдерживала попадание из пистолета или пулемета, однако не спасала от винтовки или пулемета. Со временем бронежилет доработали, увеличив толщину металла до пяти миллиметров. Бойцы повергали немцев в ужас, когда не падали замертво после нескольких прямых попаданий, а продолжали как ни в чем не бывало бежать в атаку. В зимнее время под броню надевали телогрейку, чтобы та амортизировала после попадания пули.

В последние годы войны в руках штурмовиков оказалось много трофейных фаустпатронов. Однако по прямому назначению, то есть для уничтожения танков, их практически не использовали. С помощью неуправляемых ракет бойцы разносили стены дома, а затем сжигали все, что было внутри огнеметами. При этом наравне с пехотой в боях штурмовики не участвовали. Они вскрывали укрепрайоны и тут же выводились в тыл.

«Опыт применения ранцевых огнеметов еще раз дал основания утверждать, что они являются одним из эффективных средств борьбы в городе, благодаря их легкости, возможности приблизиться к атакуемым объектам по скрытым доступам и высокой действенности огнеметания», — писал историк Никифоров в книге «Штурмовые бригады Красной Армии»

Одна из наиболее успешных операций, проведенных советскими штурмовиками — взятие Калининграда (в то время носил название Кенигсберг — Прим. ред.). Немцы считали город неприступной крепостью. Однако бойцы нашли способ вскрыть оборону. В боях массово применялась мощная взрывчатка, в щепки разносившая любые укрепления.

Современные подвиги российских бойцов

Российские бойцы в зоне СВО совершили не один подвиг. К примеру, командир отделения огневой поддержки второго отряда Российского добровольческого движения БАРС Александр Аракчеев смог отразить атаку противника на стратегический рубеж. Военный умело перемещался между укрытиями и вел огонь из стрелкового оружия. В результате ему удалось ликвидировать троих националистов. После этого мужчина положил своих раненых бойцов в автомобиль и эвакуировал в безопасное место.

Гвардии подполковник Руслан Мазур помог обеспечить эффективное ведение огня российским артиллеристам в условиях артиллерийских и минометных обстрелов. В результате его действий ВС РФ отразили вражескую атаку, уничтожив большое количество техники, а также боевиков.

Гвардии рядовой Кирилл Маркин точным огнем уничтожил вражеский танк в ходе отражения атаки противника. Кроме того, ему удалось поразить батарею самоходных артиллерийских установок, что позволило не допустить потерь среди российских войск.

Сержант Олег Цигулев продемонстрировал невероятную храбрость, ведя воздушную разведку с помощью беспилотного летательного аппарата. Находясь под минометным обстрелом, он сумел выявить кочующую артиллерийскую установку и передал координаты своим товарищам. В результате батарею удалось уничтожить. Продолжив следить за действиями противника, Цигулев выявил пункт временной дислокации украинских боевиков, который также был уничтожен.