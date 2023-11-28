Украинские СМИ сообщили об отравлении жены главы ГУР Буданова

Фото: www.globallookpress.com / Cecilia Fabiano

Читайте нас в: Дзен Новости

В настоящий момент проводится расследование по данному факту.

Супругу начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова Марианну госпитализировали в связи с тем, что ее отравили тяжелыми металлами. Об этом сообщает местное издание «Бабель» со ссылкой на источник.

«Жену руководителя Главного управления разведки Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами. Женщина находится в больнице», — указывается в публикации.

В больницу Буданову доставили после длительного ухудшения здоровья, в настоящее время она уже заканчивает курс лечения. Отмечается, что эти тяжелые металлы не используются в быту и военном деле, поэтому на Украине рассматривают версию «о целенаправленной попытке отравления конкретного человека». Проводится расследование.

Позднее СМИ Украины сообщили об отравлении подчиненных Буданова. Кто именно из сотрудников украинской разведки пострадал, не уточняется.

Однако официальной информации от властей Украины пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru писал, что на замглавы администрации Харьковской области Слисаренко совершили покушение.