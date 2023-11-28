Звезду шоу «Место под солнцем» Али Хана избили в центре Москвы

Фото: ВКонтакте / Руслан Али Хан / idruskhan

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Накануне он вступил в конфликт с посетителями одного из столичных ресторанов.

Участника шоу «Место под солнцем» Али Хана избили в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, финалист музыкального проекта уже написал заявление в полицию, правоохранители проводят проверку.

Сообщается, что 26 ноября в одном из московских ресторанов Али Хан вступил в словесный конфликт с посетителями заведения. Перепалка переросла в потасовку, в результате которой исполнитель получил побои. Сразу после Али Хан зафиксировал телесные повреждения и написал заявление в полицию. Правоохранители уже установили всех участников конфликта, проводится соответствующая проверка.

Руслан Али Хан стал участником музыкального шоу «Место под солнцем» в 2020 году. Его называют одним из самых ярких участников проекта. Артист исполняет треки в стилях танцевальный поп и хип-хоп. Принимал участие в клипах многих российских исполнителей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что происходит со звездой шансона Аленой Андерс после страшного избиения.