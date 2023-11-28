Взорвет все чарты? Дженнифер Лопес возвращается с новым альбомом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stringer; 5-tv.ru

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Одну из песен она посвятила своему мужу Бену Аффлеку.

Дженнифер Лопес возвращается — певица анонсировала первый за десять лет студийный альбом.



Название весьма лаконичное — «This Is Me… Now», что переводится как — «Это я, сейчас». Релиз запланирован на февраль следующего года. Причем дата выбрана не случайно — премьера приурочена к юбилею альбома Джей Ло с похожим названием.

И оба посвящены ее возлюбленному — актеру Бену Аффлеку. В начале нулевых у них завязался роман, что и вдохновило певицу на множество хитов. И именно тогда была выпущена композиция «Jenny from the Block» в клипе на которую снялся и сам Аффлек.