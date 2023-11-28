Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Исполнитель давно не поддерживает общение со знаменитостью, с которой встречался около полугода.

Певец Александр Иванов, выступающий под псевдонимом IVAN, давно не общается со своей бывшей девушкой Настасьей Самбурской, но высоко оценивает ее творчество. Об этом исполнитель рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьерном показе фильма «Теща», где актриса сыграла одну из главных ролей.

IVAN и Настасья Самбурская встречались в 2016 году около шести месяцев. Стоит отметить, что расставание прошло спокойно, без скандалов и взаимных упреков. Сейчас исполнитель признался, что давно не поддерживает общение Настасьей и, в принципе, о прошлых отношениях не вспоминает. И чувства, которые он испытывал к ней, давно прошли. Что касается творчества Самбурской, IVAN оценивает его высоко и посещает не только премьерные показы фильмов с ее участием, но и спектакли, где играет актриса. Причем, в драматическом жанре знаменитость, на его взгляд, смотрится наиболее органично.

«Там всю душу навыворот: слезы, вот это вот все. Мне кажется, она прямо сильна в этом», — уверен певец.

Кстати, сейчас IVAN счастливо женат. Супруга Алина Сухоруких, которая в начале 2023 года родила певцу дочь Василису, по словам артиста, полностью доверяет мужу и к бывшим отношениям его не ревнует.

«Она во мне уверена, и я поводов не даю никогда никаких», — говорит исполнитель.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что IVAN рассказал о своих впечатлениях от отцовства.