Исчезнет или будет дрейфовать: самый крупный в мире айсберг начал движение после 37 лет сна

Фото: Reuters / EUROPEAN UNION/COPERNICUS SENTIN

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Ученые задаются вопросами о том, что дальше будет с огромной глыбой льда, двигающейся к морю Скоша через Южный океан.

Самый крупный в мире айсберг А23а, «спавший» 37 лет, проснулся и уже вышел на чистую воду в Южном океане. Об этом сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Ученые отмечают, что огромная глыба льда, ранее находившаяся без движения более 30 лет, уже проделала путь в 1118 морских миль, что сравнимо с расстоянием от Санкт-Петербурга до Краснодара. При этом потерь по площади во время движения айсберг не потерпел, а сегодня она оценивается в 4170 квадратных километров, что в два раза больше площади Северной столицы.

Между тем ученые задаются вопросами о том, что будет дальше с «проснувшимся» айсбергом.

«В ближайший месяц он войдет в море Скоша, где вскоре прекратит свое существование, или останется в системе круговорота Уэдделла и будет дрейфовать еще несколько лет», — говорится в сообщении института.

Ученые предполагают, что айсберг будет подхвачен океанскими течениями, благодаря которым и дойдет до моря Скоша. Именно в этом случае он может прекратить свое существование под воздействием ветра, волн и теплых вод.

Айсберг А23а известен с 1986 года, тогда он откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера. Но более 30 лет он находился на мели в центральной части моря Уэддела. Однако в 2023 году айсберг начал активный дрейф.

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