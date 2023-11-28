Журналисту WSJ Гершковичу продлили арест на два месяца

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; Telegram / Московские суды общей юрисдикции / moscowcourts; 5-tv.ru

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Следствие считает, что работник СМИ шпионил по указу США.

Лефортовский суд Москвы решил продлить срок содержания под стражей обвиняемого в шпионаже журналиста газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу. Об этом сообщается в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Так, суд постановил продлить арест на два месяца, то есть до 30 января 2024 года. Всего он будет находиться под стражей уже десять месяцев.

Заседание прошло в закрытом режиме. Это связано с тем, что материалы дела имеют гриф «секретно».

О задержании сотрудника WSJ Эвана Гершковича в Екатеринбурге стало известно 30 марта. Журналиста поймали с поличным в то время, как он осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича по подозрению в шпионаже, а 7 апреля репортеру предъявили официальное обвинение. Предполагается, что действовал журналист по указу Вашингтона. Если вина будет доказана, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд оставил в силе арест Гершковичу до 30 ноября после рассмотрения апелляции.