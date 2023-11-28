В России хотят ввести режим контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

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Инициативу выдвинули в МВД. Что она подразумевает?

Министерство внутренних дел России (МВД) предлагает ввести режим контролируемого пребывания в стране для нелегальных мигрантов. Текст законопроекта, подразумевающего несколько запретов и ограничений, публикует ТАСС.

«Контролируемое пребывание — правовой режим, применяемый <…> в отношении иностранного гражданина, находящегося в РФ и не имеющего законных оснований для пребывания (проживания) в РФ либо предоставивший заведомо недостоверные сведения или документы при осуществлении миграционного учета», — указывается в проекте.

Согласно документу, в отношении нелегальных мигрантов устанавливается запрет на государственную регистрацию юридических лиц и ИП, на приобретение недвижимости, транспорта и самоходных машин, а также на «постановку недвижимого имущества на государственный кадастровый учет, на государственную регистрацию транспортных средств».

Вместе с тем предлагается ограничить этих граждан в вождении машины, отказать в допуске к сдаче экзаменов на права и замене водительского удостоверения.

Предусматриваются также финансовые вопросы. В частности, предлагается отказать контролируемым лицам в открытии банковских счетов, переводе денег. Брак тоже под запретом.

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