Фото: www.globallookpress.com / Keystone Press Agency / Pavlo Palamarchuk

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Американцы уже сами не сомневаются в поражении киевского режима в конфликте.

Россия одержит победу в конфликте на Украине, поскольку является независимой во многих сферах, включая военную. Об этом заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.

Эксперт указал на то, что страны Евросоюза и США так и не смогли согласовать помощь Украине, миллион снарядов вряд ли получит киевский режим. В то же время, указывает Дэвис, Россия способна сама себя обеспечить всем необходимым.

«У России нет таких проблем. Они самодостаточные, им не нужно полагаться на другие страны, на политическую ситуацию в них, как это делает Украина», — заявил Дэвис.

Отставной подполковник также указал на отсутствие кадров в армии Украины, что делает неизбежной победу России. Кроме того, по его словам, куда не посмотри — логистика, личный состав, политическая сила — все это сегодня на стороне России.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили войну. С первых дней спецоперации они оказывают поддержку Украине, поставляя вооружение и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спустя шесть месяцев после объявленного контрнаступления ВСУ в США признали, что боевики потеряли огромное количество техники.