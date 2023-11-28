«Угроза шторма»: стихия может затронуть 15 регионов России

Фото: Феоктистов Дмитрий / ТАСС

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Ожидается ветер со скоростью до 30 м/с.

По сообщению Максима Бедило, начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, в 15 регионах России ожидается порывистый ветер со скоростью вплоть до 30 м/с. Также возможны выпадения осадков до 25 мм.

Возможны сбои в работе систем жизнеобеспечения — может быть ограничено транспортное сообщение и нарушено энергоснабжение некоторых населенных пунктов.

По словам Бедило, возможны сбои в Краснодарском крае и Ставропольском, также в республиках Северная Осетия, Адыгея и Крым. Ожидается непогода в Ленинградской области, Ростовской, Новгородской и Псковской. В заявлении также говорится об угрозе шторма в Чукотском автономном округе, Магаданской области, Камчатском крае и в северной группе островов большой Курильской гряды, севере Красноярского края и Челябинской области.

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