Из зимы в лето: названы популярные у россиян страны для отдыха на Новый год

Россияне на Новый год чаще всего покупают турпутевки в ОАЭ, Таиланд и Египет

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev

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Туроператоры предупредили — стоимость отдыха на новогодние каникулы значительно вырастет. Но еще можно успеть приобрести путевку дешевле.

Самыми востребованными странами для отдыха на Новый год среди россиян стали ОАЭ, Таиланд и Египет. Как в беседе с URA.RU рассказал председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин, на эти направления туроператоры продали больше всех путевок.

«Если говорить о зарубежье, то чаще всего на Новый год россияне летят в ОАЭ, Дубай, подешевле Джумейра. Дальше по объему — Таиланд. Не отступает и Турция, предлагает свои новогодние программы. Стамбул, побережье с отелями и бассейнами. Это тоже востребовано. Египет», — сказал Барзыкин.

Помимо этих направлений многие россияне предпочли улететь на новогодние каникулы на Маврикий, Шри-Ланку, в Индию, также в Абхазию. При этом он отметил, что цены на путевки в праздничные дни выросла. Но до середины декабря еще можно приобрести путевку примерно за 100 тысяч рублей.

«А на Новый год все будет дороже в два раза. После 10 января цены будут оптимальными. Новый год и каникулы — цены дороже. Потом они нормализуются. Спрос выше прошлого года. Туроператоры называют рост от 15% до 20%, по сравнению с прошлым годом», — заключил он.

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