Ослабление поддержки: в Чехии заканчивается арсенал оружия для Украины
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В Чехии заканчивается арсенал оружия для Украины
Фото, видео: www.globallookpress.com / Tech. Sgt. J.D. Strong Ii; 5-tv.ru
Теперь страна будет предоставлять экспортные лицензии.
У Чехии заканчивается оружие для поставок на Украину — выяснили западные журналисты.
Нехватку подтвердила и министр обороны, заявив, что у страны слишком мало военной техники для оказания помощи ВСУ на поле боя. Однако, по ее словам, чешские власти нашли альтернативу — теперь вместо вооружения украинским частным компаниям будут предоставлять экспортные лицензии.
Кроме того, продолжится обучение украинских военных и поддержка интеграции Киева в евроатлантические структуры.