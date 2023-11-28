«Рука всегда наготове»: как работают операторы ПЗРК «Игла» в зоне СВО
Военкор «Известий» показал, как работают операторы ПЗРК «Игла» в зоне СВО
Фото, видео: РИА Новости; 5-tv.ru
Небо под Угледаром буквально кишит вражескими дронами.
Круглосуточная борьба с авиацией и дронами противника — их ежедневный труд. Российские операторы ПЗРК по праву контролируют небо на Угледарском направлении СВО, сбивая беспилотники и не давая подняться в небо самолётам и вертолётам ВСУ. О работе зенитчиков на одной из самых горячих точек фронта расскажет военкор «Известий» Кирилл Ольков.
Отсюда до Угледара — не больше десяти километров по прямой. Чтобы нас не засекли вражеские беспилотники, сворачиваем на лесную дорогу. В небе ракеты- и для нас это хороший знак. Расчет мобильных зенитчиков прячется в укрытие.
Замаскированные позиции отряда мобильных зенитчиков морской пехоты Тихоокеанского флота работают на южнодонецком направлении, помогая пехоте продвигаться вперед и отбивая атаки с воздуха.
Со старшиной батареи общаемся прямо во время боевого дежурства. В руках военнослужащего — ПЗРК «Игла». На ее счету десятки сбитых целей.
«Понимаем, где мы находимся. Рука всегда наготове, на спусковом крючке. У самолетов, точно вам скажу, шансов нет. Потому что сопла имеют достаточную температуру и захват происходит хороший. Шансов нет ни у самолетов, ни у вертолетов», — поделился старший батареи с позывным «Вольт».
Небо под Угледаром буквально кишит вражескими дронами. Эти назойливые разведчики пытаются вычислить координаты нашей пехоты. Вот и сейчас в воздухе дрон ВСУ, похож на «Валькирию».
Самонаводящаяся ракета вылетает автоматически и в течении шести секунд уничтожает врага.
«От этого зависят жизни тех, кто находится на „передке“. Если мы прозеваем мишень, она может натворить делов», — отметил заместитель командира взвода с позывным «Маугли».
Дежурят круглосуточно. В темноте засечь врага помогают прицелы ночного видения. Каждый день зенитчики ведут поиск целей, отрабатывая данные разведки и обеспечивая прикрытие наших подразделений.