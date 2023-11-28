«Рука всегда наготове»: как работают операторы ПЗРК «Игла» в зоне СВО

Фото, видео: РИА Новости; 5-tv.ru

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Небо под Угледаром буквально кишит вражескими дронами.

Круглосуточная борьба с авиацией и дронами противника — их ежедневный труд. Российские операторы ПЗРК по праву контролируют небо на Угледарском направлении СВО, сбивая беспилотники и не давая подняться в небо самолётам и вертолётам ВСУ. О работе зенитчиков на одной из самых горячих точек фронта расскажет военкор «Известий» Кирилл Ольков.

Отсюда до Угледара — не больше десяти километров по прямой. Чтобы нас не засекли вражеские беспилотники, сворачиваем на лесную дорогу. В небе ракеты- и для нас это хороший знак. Расчет мобильных зенитчиков прячется в укрытие.

Замаскированные позиции отряда мобильных зенитчиков морской пехоты Тихоокеанского флота работают на южнодонецком направлении, помогая пехоте продвигаться вперед и отбивая атаки с воздуха.

Со старшиной батареи общаемся прямо во время боевого дежурства. В руках военнослужащего — ПЗРК «Игла». На ее счету десятки сбитых целей.

«Понимаем, где мы находимся. Рука всегда наготове, на спусковом крючке. У самолетов, точно вам скажу, шансов нет. Потому что сопла имеют достаточную температуру и захват происходит хороший. Шансов нет ни у самолетов, ни у вертолетов», — поделился старший батареи с позывным «Вольт».

Небо под Угледаром буквально кишит вражескими дронами. Эти назойливые разведчики пытаются вычислить координаты нашей пехоты. Вот и сейчас в воздухе дрон ВСУ, похож на «Валькирию».

Самонаводящаяся ракета вылетает автоматически и в течении шести секунд уничтожает врага.

«От этого зависят жизни тех, кто находится на „передке“. Если мы прозеваем мишень, она может натворить делов», — отметил заместитель командира взвода с позывным «Маугли».

Дежурят круглосуточно. В темноте засечь врага помогают прицелы ночного видения. Каждый день зенитчики ведут поиск целей, отрабатывая данные разведки и обеспечивая прикрытие наших подразделений.