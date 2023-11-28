Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Поп-король долгое время интриговал публику и признавался, что не думал когда-либо еще влюбиться. Кто же покорил его сердце?

Поп-король Филипп Киркоров, кажется, рассекретил новую избранницу. На красной дорожке перед премьерным показом фильма «Теща» артист позировал с эффектной блондинкой, которая нежно, но крепко держала певца под руку и периодически бросала на него восхищенные взгляды.

Киркоров со своей спутницей выглядели очень эффектно. Оба во всем белом, статные и светловолосые. Корреспонденту 5-tv.ru удалось выяснить, что певца сопровождала основатель и генеральный директор продюсерского центра Татьяна Тур. Женщина даже перед объективами фотокамер не отходила от Киркорова ни на шаг.

«Моя муза», — в какой-то момент вырвалось из уст Киркорова.

А Тур подхватила и похвасталась, что она вместе с артистом у него дома будет отмечать Новый год. На вопрос, в какой роли будет певец на предстоящем празднике, если Тур будет Снегурочкой, женщина сразу и призналась в чувствах.

«В роли любимого мужчины», — заявила Тур.

«Вот бриллиант, все остальное — цацки», — прокомментировал Киркоров.

Хотя это не первый их совместный выход. И каждый выход в свет Киркоров и Тур уже даже не пытаются скрыть эмоции, обмениваясь неоднозначными улыбками, взглядами и прикосновениями.

По некоторым данным, артист уже год счастлив в отношениях. Где и как он познакомился с со своей возлюбленной, артист пока не рассказал. Даже пока официально не раскрывал имя женщины, с которой состоит в отношениях. Кроме того, артист уже признавался, что перевез избранницу в свой роскошный особняк под Москвой.

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