«Отношениям десять дней»: Самбурская объявила о новом романе

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Актриса не стала сохранять интригу, признавшись о появлении нового мужчины почти сразу вскоре после начала отношений.

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская раскрыла информацию о своем статусе. В одной из программ на федеральном канале знаменитость призналась, что ее сердце екнуло и теперь она не свободна.

«Моим отношениям десять дней», — разоткровенничалась актриса.

Большинство зрителей поздравили актрису, но кто-то посчитал лишним рассказывать об этом спустя всего десять дней. Ведь партнеры могут вскоре понять, что не подходят друг другу, а Самбурской еще долго потом будут припоминать мимолетный роман.

«Я сейчас услышала „уууу“ в зале, ну у кого-то тоже когда-то начинались отношения, не сразу же бац — и год! Мне же сперва нужно посмотреть, как человек себя проявляет, в каких обстоятельствах», — возмутилась реакции зрителей знаменитость.

К слову, Самбурской уже 36 лет, но замужем она была лишь раз. Брак с коллегой по цеху Кириллом Дыцевичем продлился лишь два месяца. После развода у знаменитости были романы, но к созданию семьи они не привели.

При этом она не раз признавалась, что, как и любая женщина, хочет найти достойного спутника. Не против и детей, но рожать для себя не собирается. Если же возникнет рьяное желание иметь наследника, то возьмет ребенка из детского дома. Тем не менее, не все интернет-пользователи разделили такую позицию с актрисой.

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