В Сочи открыли памятник академику Борису Лапину
Фото, видео: 5-tv.ru
Ученый заложил основу для исследования вирусологии и противодействию биологическому оружию.
Памятник ученому, посвятившему жизнь исследованиям в области приматологии, открыли в Сочи 27 ноября. Монумента удостоился академик Борис Лапин, который создал отдельную научную школу.
Ученый десятки лет стоял во главе уникального проекта, возглавляя Институт приматологии на базе обезьяньего питомника в Сухуми.
В настоящее время учреждение передано НИЦ «Курчатовский институт». И руководство института очень серьезно относится к проекту. Как отметил глава НИЦ «Курчатовский институт», если вызовом XX века стала ядерная бомба, то вызовом XXI является биологическое оружие.
Территорию вокруг памятника уже облагородили: в новом сквере имени Бориса Лапина появились клумбы, высажены кустарники и деревья. Также там вскоре разместят экспозицию о жизни и наследии академика Лапина.