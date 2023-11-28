В Сочи открыли памятник академику Борису Лапину

Фото, видео: 5-tv.ru

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Ученый заложил основу для исследования вирусологии и противодействию биологическому оружию.

Памятник ученому, посвятившему жизнь исследованиям в области приматологии, открыли в Сочи 27 ноября. Монумента удостоился академик Борис Лапин, который создал отдельную научную школу.

Ученый десятки лет стоял во главе уникального проекта, возглавляя Институт приматологии на базе обезьяньего питомника в Сухуми.

В настоящее время учреждение передано НИЦ «Курчатовский институт». И руководство института очень серьезно относится к проекту. Как отметил глава НИЦ «Курчатовский институт», если вызовом XX века стала ядерная бомба, то вызовом XXI является биологическое оружие.

«При полной поддержке президента мы вместе с Академией наук и министерством создали на базе Курчатовского, Курчатовский институт XXI века, сохранив атомную часть, который должен ответить на биологический вызов точно так же, как мы ответили на ядерный. И хочу сказать, что труды и жизнь великого гражданина не только города Сочи, а нашей страны, академика Лапина заложила основы наших побед на биологическом фронте в XXI веке», — отметил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Территорию вокруг памятника уже облагородили: в новом сквере имени Бориса Лапина появились клумбы, высажены кустарники и деревья. Также там вскоре разместят экспозицию о жизни и наследии академика Лапина.