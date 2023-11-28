Цена не гарантирует качество: как выбрать вкусные мандарины и сколько будет стоить яркий фрукт

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ALEXEY_MAISHEV; 5-tv.ru

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Если сравнивать с ноябрем-декабрем 2022-го, мандарины подорожали на 20-30%.

В России в самом разгаре охота за основными новогодними фруктами — мандаринами. Дефицита нет — поставщиков много. Так что главная задача выбрать самые сочные и сладкие, и чтобы цена не кусалась. А вот с этим есть проблемы, выяснила корреспондент «Известий» Юлия Майданова.

Проверяем на ощупь. Идеальный фрукт должен быть мягким, но упругим. Смотрим на цвет.

Поставщики те же, что и раньше: Марокко, Аргентина, Южно-Африканская республика, Египет, Турция, Абхазия, Китай. По данным Россельхознадзора Абхазия нарастила поставки в Россию в три раза, а Китай в четыре с половиной.

Если сравнивать с ноябрем-декабрем 2022-го, мандарины подорожали на 20-30%. Средняя цена — в районе 250 рублей за килограмм. Вкуснее они не стали. Такой ценник — следствие мировых политических и экономических событий. Цена на мандарины в валюте почти не изменилась. Подорожали именно те, что продаются за рубли.

«Единственное, что нас воодушевляет — мандарины поставляются из дружественных стран в отличие от долларов, которые, такое впечатление, что тоже уже растут на деревьях и раскидываются с вертолета», — отметил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов.

Заморские фрукты, которые отправляются в Россию, проходят своеобразный паспортный контроль. До прилавков доходит далеко не все. В большом порту Петербурга за этот год успешно отгрузили 115 тысяч тонн мандаринов. А 600 тонн забраковали — они оказались заражены личинками средиземноморской плодовой мухи. Для человека она неопасна, но фрукты и овощи портит серьезно. Эти партии вернули поставщикам. Из-за санкций усложняется логистика, везти сложнее и дольше.

Начнем с условно дешевых — за 119 рублей. Они мягкие, кожура отходит легко. Достаточно сладкие и запах есть.

Пробуем мандарины с веточкой за 279 рублей. Они немного кислее, но вкус яркий. На любителя.

А теперь мандарины «люкс» — за 360 рублей. На ценнике написано — сладкие. У плода оказался странный привкус. Кажется, плод свое уже отжил. Цена — явно не гарантия вкуса и качества. Самым дорогим мандаринам дали еще один шанс. Еще один фрукт оказался водянистым и больше похожим на апельсин.

В этом году, по данным Россельхознадзора, мандаринов в Россию ввезли даже больше чем в прошлом на десять процентов — 550 тысяч тонн. Дефицита нет. Но что дальше будет происходить с ценами, сложно предсказать. Некоторые эксперты считают — дороже уже не будет, другие заявляют — цены не удержать. И поставщики могут отказаться импортировать новогодние фрукты в Россию.