Санкт-Петербург накрыла «черная метель»: когда закончится снегопад?

Фото, видео: Александр Демьянчук / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Обильные осадки парализовали Северную столицу.

Черная метель бросила вызов петербуржцам. Идя в северную столицу, она заметала трассу М-11. А добравшись в город — тут же сковала его десятибалльными пробками. Автобусов не дождешься, да и сесть в них невозможно — общественный транспорт был просто переполнен.

На дорогах все больше аварий — машины стоят в снежном месиве, соблюдать дистанцию крайне сложно. Пробка сейчас и в небе — рейсы в Пулкове задерживаются или вовсе отменены. Самолеты вынуждены делать не один круг, прежде, чем им разрешат посадку или развернут в Москву.

Петербург накрыла сильная метель, и город встал в десятибалльные пробки, городской транспорт по маршруту идет с большими задержками. Когда непогода оставит жителей Петербурга в покое, рассказал корреспондент «Известий» Дмитрий Будков.

По предварительным прогнозам синоптиков, снегопад будет идти всю ночь ночью и даже весь вторник.