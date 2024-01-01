Опасный Новый год! Как помочь ребенку, если он переел мандаринов и шоколада

Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people; Личный архив Елены Соломатиной; 5-tv.ru

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Некоторые дети могут растянуть сладкое удовольствие на несколько дней, а порой съедают все за раз. Чем это чревато и как помочь своему малышу?

Цитрусовые и сладкое уже давно стали атрибутом главного волшебного праздника в году. Их не только покупают к новогоднему столу, но и дарят детям. Одни растягивают удовольствие как можно дольше, съедая в день по чуть-чуть, другие же хотят все и сразу. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, чем опасно переедание мандаринами и шоколадом и как детскому организму помочь восстановиться.

Так, в большинстве случаев переедание мандаринами или шоколадом для ребенка заканчивается вздутием живота и дискомфортом в кишечнике. Часто появляются высыпания, то есть аллергия. При таких симптомах Соломатина посоветовала родителям давать ребенку антигистаминные препараты.

«Если вдруг появляются рвота, диарея, резкие боли в животе, мы должны насторожиться. Это может быть проявлением бактериальной инфекции либо попаданием со шкурки дефинила. Маленький ребенок этими веществами может отравиться. И тогда страшно, что будет опасное для детей младшего возраста обезвоживание. Даже потеря 10% жидкости чревата судорогами и летальным исходом. Мы не ждем, даем жидкость и вызываем скорую помощь», — порекомендовала специалист.

Если же ребенок съел много шоколада, и у него появилась сыпь и зуд, также стоит поискать в домашней аптечке антигистаминные средства. Такие симптомы как боль, рвота, диарея, могут сигнализировать о том, что не справилась поджелудочная железа, желчный пузырь.

«Какао-масло достаточно тяжелое для переваривания. Ребенок мог с этим не справиться. Следим за его состоянием и стараемся не допустить обезвоживание. Даем обильное питье, восполняем минеральные соли и вызываем скорую помощь», — подытожила диетолог.

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