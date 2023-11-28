Плевать на мировую звезду? Кто игнорирует Криштиану Роналду в соцсетях

Фото: www.globallookpress.com / Daniela Porcelli

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Португальский футболист — один из самых популярных людей в мире. За его жизнью следят более 600 миллионов человек. Но только не эти знаменитости.

Футболист Криштиану Роналду — самый популярный спортсмен в мире, у него сотни миллионов фанатов, которые следят буквально за каждым его шагом в Instagram*. В свою очередь, сам спортсмен наблюдает за жизнью 563 человек. Однако 28 из них не отвечают Роналду взаимностью. Самыми популярными игнорщиками оказались не менее знаменитые люди. Кто они? Ответ — в материале 5-tv.ru.

Дуэйн Джонсон

Дуэйн Джонсон. Фото: www.globallookpress.com / Dyd Fotografos

Дуэйн Джонсон прошел через безденежье и личностный кризис, добился мировой славы и в итоге стал одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Он начал путь в шоу-бизнесе с боев, будучи довольно популярным рестлером, восемь лет выступал в WWE.

В 2000-м будущая знаменитость выпустил автобиографическую книгу «Скала говорит», которая стала первой в списке бестселлеров New York Times. Через год после дебюта в кино, в 2002-м, он получил главную роль в фильме «Царь скорпионов». Кроме предсказуемых персонажей в боевиках актер блестяще справлялся с комедийными ролями. Большим успехом пользовались картины «План игры», «Зубная фея», «Кровью и потом: анаболики», а также продолжении «Джуманджи».

За жизнью Джонсона сейчас в социальной сети следят 387 миллионов пользователей. Он отвечает взаимностью 721 человеку. Роналду в этом списке нет.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян. Фото: www.globallookpress.com / Photo Image Press

Актриса и модель Ким Кардашьян у большинства ассоциируется именно с выдающимися ягодицами. Их публика впервые увидела в реалити-шоу «Семейство Кардашьян», которое выходило на экраны с 2007 года. Сейчас Кардашьян — не только телезвезда, но и мать четверых детей, и бизнесвумен. Журнал Forbes шесть лет назад оценил годовой доход знаменитости в 45 миллионов долларов. Треть из них она заработала, открыв собственную косметическую линию KKW Beauty. Кроме того, немалые деньги она получает благодаря рекламным предложениям в социальной сети. За жизнью модели в социальной сети следят 362 миллиона пользователей, она же — только за 271. При этом Роналду в этом списке нет.

Барак Обама

Барак Обама. Фото: www.globallookpress.com / SMG

Барак Обама — политик, пиком его карьеры стал пост президента США. В кресле главы государства он просидел с 2008 по 2017 годы. Всему миру он запомнился не только многочисленными спорными политическими решениями, но и многочисленными курьезами: глава государства разобрался с мухой во время интервью в Белом доме, съел мороженое на берегу Мексиканского залива и устроил танцы на крыше автобуса.

Покинув Белый дом, Обама стал лектором и кинопродюсером. На бывшего президента США в социальной сети подписаны более 36 миллионов человек. Он же следит за обновлениями только двух реальных людей. Среди них Роналду нет.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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