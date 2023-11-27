Илон Маск прилетел в Израиль после обвинений в антисемитизме
Денис Птицын 33 0
Фото: Reuters / GONZALO FUENTES; 5-tv.ru
Американского бизнесмена привели на место нападения боевиков ХАМАС на мирных жителей.
Илон Маск прилетел в Израиль. Один из богатейших предпринимателей мира встретился с премьер министром страны Беньямином Нетаньяху. Вместе они посетили приграничный с сектором Газа кибуц, на который 7 октября напал ХАМАС.
На кадрах видно, как Маск и Нетаньяху в бронежилетах осматривают место атаки палестинской группировки. Бизнесмен также пообщался с родственниками заложников.
Поездка Маска произошла после обрушившихся на него обвинений в антисемитизме. На фоне этого от рекламы в его соцсети X отказались многие крупнейшие корпорации.