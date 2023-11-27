После двух инфарктов и психбольницы: как живет сейчас правнучка Брежнева

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Читайте нас в: Дзен Новости

Несмотря на все тяготы судьбы, Галина Михайловна вовсю строит планы на будущее.

Как сложилась судьба правнучки Леонида Брежнева — Галины Филипповой, которую несколько лет назад поместили в спецклинику после перенесенного двойного инфаркта? Наследница генерального секретаря ЦК КПСС в эфире федерального телеканала рассказала о своем здоровье и о том, как устроена ее жизнь сейчас.

Все гости телешоу отметили преображение Филипповой. Как поделилась сама героиня, ей удалось избавиться от лишнего веса, после чего самочувствие значительно улучшилось. Теперь она постоянно сидит на диетах. При этом Галина Михайловна призналась, что впереди еще много работы. Она регулярно наблюдается у врачей-кардиологов, сдает анализы, иначе все может повториться.

«Врачи ей завели сердце, сразу поставили одномоментно два стента на две главные коронарные артерии. Обычно так не делают. Ставят стент, а потом ждут. Но она это перенесла», — рассказала подруга Филипповой Дарья Москаленко. Отмечается, что именно она помогает Галине и поддерживает ее в последние годы.

Родственница Брежнева уверена, что жизнь в 50 лет только начинается — у нее имеются далеко идущие планы. Также она поделилась планами оставить наследство (небольшую квартиру-студию в Москве) внучкам отца, который живет на Кипре со своей семьей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Леонида Брежнева посмертно лишили звания почетного гражданина Киева.