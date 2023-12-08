Иностранцы с трепетом изучают, когда им нужно: деятели культуры про русский язык

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Вяткин; 5-tv.ru

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Может ли наличие англицизмов и заимствованных слов погубить национальную речь?

Как сохранить русский язык? Как прививать любовь и поддерживать интерес к великому и могучему? Могут ли англицизмы подорвать целостность русского языка? Об этих и других вопросах деятели культуры эксклюзивно порассуждали с корреспондентом 5-tv.ru в Государственном институте русского языка имени А. С. Пушкина, где состоялась торжественная церемония вручения «Международной Пушкинской премии».

По мнению российского продюсера Алексея Пеганова, состояние русского языка оставляет желать лучшего ввиду коверканья слов, частого использования сленга, а также англицизмов. Однако, как считает продюсер, нужно собственным примером прививать любовь к родному языку.

«Я думаю, что все-таки эта ситуация будет зависеть только от нас, от, скажем так, наставников-учителей, насколько мы сможем правильно донести красивый русский язык», — уверен Пеганов.

А Константин Легостаев, наоборот, убежден, что в последние годы отношение к великому и могучему изменилось в лучшую сторону. Как предполагает певец и композитор, большая заинтересованность в родном языке связана с историческими событиями, произошедшими со страной.

«Если капнуть лет пять назад, то очень много слов коверкалось. Сейчас, мне кажется, этого меньше стало. <…> Русский язык многогранен. И столько литературы, и столько писателей!» — подчеркнул артист.

Организатор «Международной Пушкинской премии» Павел Комаров отметил, что наш язык утрачивает свою емкость, а английский, наоборот, набирает. Поэтому сейчас особенно важно поощрять формы защиты родного нам языка, а также сохранять и преумножать его устойчивые выражения.

«Если мы посмотрим на словарь Даля и после этого обратим свой взор на словарь Ожегова, который был издан через 100 лет после словаря Даля, то мы увидим, что количество устойчивых выражений сократилось в два раза, то есть словарь Ожегова в два раза меньше, чем словарь Даля. В то же время, если мы обратим внимание на Окфордский словарь английских устойчивых выражений, то там за эти же 100 лет произошел рост в два раза», — поделился интересным фактом Комаров.

К тому же, как уверен Павел, нужно и можно увеличивать число носителей русского языка, например, с помощью технологий.

«Хороший пример: компания „Роботехника“, которая имеет франшизу более чем в 30 странах, и отрадно видеть, что японцы учат русский язык для того, чтобы разбираться с нашей технической документацией. <…> Иностранцы с большим удовольствием и трепетом изучают русский язык тогда, когда им это нужно», — отмечает Комаров.

Создатель поп-группы «Тату» Иван Шаповалов убежден, что музыка — тот самый инструмент, который поможет привить любовь к славянским языкам.

«Мой проект SOSEDI — это модель гармонии. <…> Если в одном треке могут звучать гармонично разные языки: русский, украинский, бурятский, то эту модель можно перенести на отношения. В этом гуманитарная ценность этого проекта», — отметил продюсер.

По мнению Ивана Шаповалова, язык — это живой организм, поэтому не стоит бояться иностранных заимствований и новых звучаний слов.

«Язык должен жить, должен меняться вместе с нами! Не может так быть, чтобы мы менялись, а язык нет! Он живет вместе с нами, поэтому появляются разные слова. Не бойтесь этого!» — уверен создатель поп-группы «Тату».

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