Основатель культовой группы Killing Joke умер в возрасте 65 лет

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Deslover / Rmv

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Музыкант скончался в своем доме в Праге.

В своем доме в Праге умер известный музыкант и основатель культовой группы Killing Joke Кевин Уокер. Ему было 65 лет. Об этом сообщает портал Post-Punk.

Легендарный исполнитель ушел из жизни в результате инсульта. Его коллега по группе Мартин Аткинс подтвердил случившуюся трагедию и выразил свои соболезнования семье артиста. По его словам, Уокер — самый лучший гитарист из всех, что когда-либо существовали на Земле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вице-президент Сбербанка Николай Васев скончался в 41 год.