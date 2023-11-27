Основатель культовой группы Killing Joke умер в возрасте 65 лет
Основатель культовой группы Killing Joke Кевин Уокер умер в возрасте 65 лет
Фото: www.globallookpress.com / Daniel Deslover / Rmv
Музыкант скончался в своем доме в Праге.
В своем доме в Праге умер известный музыкант и основатель культовой группы Killing Joke Кевин Уокер. Ему было 65 лет. Об этом сообщает портал Post-Punk.
Легендарный исполнитель ушел из жизни в результате инсульта. Его коллега по группе Мартин Аткинс подтвердил случившуюся трагедию и выразил свои соболезнования семье артиста. По его словам, Уокер — самый лучший гитарист из всех, что когда-либо существовали на Земле.
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