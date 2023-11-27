Национальный форум Российского Красного Креста стартовал в Москве

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Посланники добра с красным крестом у сердца помогают всем, кто оказался на краю гуманитарной пропасти.

В сложных гуманитарных условиях, таких как в зоне ближневосточного конфликта, проявляют себя добровольцы Красного Креста. Медики, психологи и спасатели работают с теми, кто строит на грани гуманитарной катастрофы. В этом году поддержку организации получили более 2,5 миллионов человек.

А сегодня свои дальнейшие планы члены Российского красного креста обсуждают на форуме в Москве. Участников приветствовал Владимир Путин, отметив их мужество и самоотверженность. О тех, кто всегда приходит на помощь, расскажет корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

В горячие точки и зоны стихийных бедствий они приходят первыми — с гуманитарной миссией. Волонтеры Российского Красного креста в условиях повышенной опасности объездили полмира.

Второй национальный форум Российского Красного Креста собрал 250 участников. Здесь представители из регионов, специалисты, медики и спасатели. Все они создают правила, по которым организация будет развиваться ближайшие пять лет.

Независимо от религии, языка и цвета кожи, несмотря на санкции и политическое давление посланники добра с красным крестом у сердца помогают всем, кто оказался на краю гуманитарной пропасти.

«Российский Красный Крест — очень сильное национальное общество. У него мощный потенциал, в частности, в реагировании на чрезвычайные ситуации. Мы будем помогать в развитии этого потенциала для участия в миссиях за рубежом», — отметил Джон Энтвистл, глава делегации Международной организации Красного Креста и Красного Полумесяца в России и Белоруссии.

Когда вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе этой осенью мог перерасти в полномасштабную войну, волонтеры из России привезли туда 15 тонн гуманитарной помощи для мирного населения.

«Мы видим свое будущее как главное гуманитарное агентство в нашей стране. У нас должны быть гуманитарные ресурсы, человеческие ресурсы — для этого наши волонтеры и сотрудники должны быть обучены, мы должны иметь широкую региональную сеть и сеть местных отделений», — сказал председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

Разрушительное землетрясение в Сирии в первой половине этого года унесло тысячи жизней. У людей не осталось жилья и личных вещей. От Российского Красного Креста пострадавшие получили еду и одежду. С детьми работали врачи и психологи.

«Сирийский народ — это наш братский народ в том числе. И встречают очень радушно, даже когда мы только начинали, познакомились. На нас смотрели, уже было понимание. Уже кричали, говорили: «Спасибо, Россия», — заметил руководитель Департамента по реагированию на ЧС РКК Александр Пикуль.

Российский Красный Крест — старейшая гуманитарная организация в стране. Она объединяет бескорыстных и неравнодушных людей, от которых только за этот год гуманитарную и психологическую поддержку получили 2,5 миллиона человек по всему миру.