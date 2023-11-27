Украинский IТ-мошенник «оштрафовал» сотни людей за просмотр порно

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Более 400 жителей Узбекистана перевели в общей сложности один миллион рублей.

Интернет-мошенник ограбил более 400 жителей Узбекистана на 142 миллионов сумов, что в рублях составляет примерно один миллион. О произошедшем сообщает, со ссылкой на зарубежную прессу, издание Газета.ру.

Уточняется, что злоумышленник в течение пяти дней рассылал адреса несуществующих порносайтов. При переходе по ним открывалось уведомление якобы от Центра по борьбе с киберпреступностью при МВД.

«В соответствии с законодательством Республики Узбекистан вы заблокированы за посещение сайтов, где публикуются запрещенные материалы порнографического характера, содержащие элементы педофилии и пропаганды насилия. За разблокировку вы должны уплатить штраф в размере 350 тысяч сумов на государственную банковскую карту», — говорилось в лже-сообщении.

По информации издания, всего в лапы мошенника попали 405 жителей страны в Центральной Азии. Они лишились 142 миллионов сумов.

Сообщается, что в совершении преступления подозревается 31-летний мужчина с украинским гражданством. Доследственная проверка выявила, что он в период активного обмана интернет-пользователей несколько раз менял данные «государственных банковских карт».

Ранее 5-tv.ru писал, что в России активизировались «икорные» мошенники.