В ОЗХО заявили о применении Украиной химикатов против глав новых регионов РФ

Фото: www.globallookpress.com / Federico Gambarini/dpa

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По полученным данным выяснилось, что киевский режим мог использовать запрещенные вещества против глав новых регионов России.

Украина применяла химикаты и психотропные вещества, заявил глава российской делегации на сессии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заместитель министра промышленности и торговли Кирилл Лысогорский.

По его словам, спецслужбы Украины использовали запрещенное оружие против глав новых регионов России. Лысогорский также добавил, что у ОЗХО есть доказательства участия США и стран Запада в поставках химикатов на территорию Украины и последующей передаче их боевикам и иностранным наемникам.

В конце сентября сообщалось, что террористы Вооруженных сил Украины (ВСУ) произвели атаку под Горловкой. При этом боевики применили химическое оружие. На подобные преступления они идут уже не первый раз — киевский режим переступает все рамки дозволенного. В конце мая украинские террористы обстреляли позиции российских войск при помощи химических боеприпасов.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что среди боевиков ВСУ наблюдается большое количество тех, кто употребляет наркотические средства.