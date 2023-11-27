Фото: © РИА Новости / Максим Гучек

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Чиновник считает, что ее страна никогда не пойдет на это.

Украина никогда не пойдет на мир с Россией, если в соответствующем документе не будет пункта о репарациях. Об этом заявила замглавы Минюста Украины Ирина Мудра.

«Кто-то должен эти репарации выплатить. Если не Россия, то кто?» — сказала Мудра украинскому изданию «Цензор».

Спецоперация России на Украине

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Заморозка Украиной переговорного процесса

Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Сегодня все задаются вопросом о том, когда же закончится конфликт Украины и России. Причем варианты ответа на него разные. Так, например, западные чиновники полагают, что конфликт может затянуться на пять лет. При этом глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал 2024 год решающим в ситуации на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине растет число граждан, которые готовы пожертвовать территориями ради достижения мира с Россией.