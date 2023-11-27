Врач Кашух: разгрузочные дни могут привести к недостатку витаминов и минералов

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Кому противопоказана популярная диета, при которой «голодные» дни чередуются с обычными?

Разгрузочные дни — временной промежуток, в котором человек снижает объем потребляемых калорий (в основном, в пределах 1500 килокалорий) и исключает из ежедневного меню ряд продуктов, в частности, сладкое, фастфуд, жиры, соль, но не полностью отказывается от еды. Об особенностях такой диеты изданию Газета.ру рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По словам специалиста, этот способ избавиться от лишнего веса иногда действительно эффективен. Итоги некоторых исследований доказали, что режим питания, при котором «голодные» дни чередуются привычными, несколько эффективнее, чем ежедневное незначительное снижение количества потребляемых калорий. Но также существуют исследования, которые не продемонстрировали выраженной разницы между этими диетами.

Минусы разгрузочных дней

Как подчеркнула Кашух, самостоятельное назначение разгрузочных дней — не самый действенный способ избавления от лишних килограммов. Отмечается, что решившим сесть на такую диету людям сложно придерживаться баланса калорий.

«Человеку кажется, что за счет разгрузочных дней он сможет „поправить“ результаты переедания, поэтому часто складывается ситуация, когда в одни дни человек значительно перебирает калории, неограниченно употребляет фастфуд и сладкое, а в другие — довольствуется яблоками и кефиром», — сообщила эксперт по питанию.

Следующим аргументом против данной диеты является то, что голод тяжело переносится и психологически, и физиологически, во время разгрузочных дней у многих наблюдается снижение работоспособности, ухудшается внимание, настроение.

Также медик предупредила, что несбалансированное питание и монодиеты способны привести к расстройству ЖКТ и к недостатку витаминов и минералов.

Как поддерживать вес в норме без разгрузочных дней

Специалист отметила, что после ограничения калорий, действительно цифры на весах незначительно уменьшаются, но происходит это из-за выведения лишней жидкости, а не за счет уничтожения жира.

«Разгрузочные дни были очень модными во времена наших мам и бабушек, но сейчас большинство специалистов не считают этот способ снижения веса разумным», — считает гастроэнтеролог.

Для поддержания нормального веса и хорошего самочувствия, нужно обеспечить себе здоровый рацион со сбалансированным количеством калорий, белков, жиров, углеводов. Также не обойтись, конечно же, без регулярной физической нагрузки.

Кому противопоказаны разгрузочные дни

Специалист обратила внимание на то, что разгрузочные дни можно проводить только, согласовав с врачом-диетологом и под его контролем. Иначе это может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.

Такая диета противопоказана беременным и кормящим женщинам, людям, страдающим сахарным диабетом и болезнями органов пищеварения, во время любого недомогания и обострения хронических недугов.

В заключение эксперт попросила не верить мифам о том, «голодные» дни помогают избавиться от шлаков и токсинов.

Здоровый организм, по словам диетолога, не нуждается в чистке — он прекрасно справляется с этим без сторонней помощи. А если развиваются болезни обмена веществ, то нужно обращаться к врачу.

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