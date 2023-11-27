Понадобятся фольга и фанера: как экономить на счетах за отопление

Фото: www.globallookpress.com / Gregor Macak Martin

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Есть ряд простых советов, которые помогут сберечь крупную сумму денег.

В следующем году ожидается повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Одной из основных статей расхода является отопление домов в зимний период. Редакция NEWS.ru разобралась в самых эффективных способах экономии на платежах.

Не платить за «перетоп»

Термином «перетоп» называют ситуацию, когда коммунальные службы слишком рьяно выполняют свои обязанности и разогревают воду не до необходимых 18-24%, а несколько выше. Кроме того, иногда отопление может уходить на обогрев нежилых помещений, но платить за это предстоит владельцам квартир.

«Соответственно, у каждой ресурсоснабжающей организации есть график температуры теплоносителя в зависимости от температуры окружающей среды, в соответствии с которым в холода надо топить сильнее, а в оттепели — слабее», — рассказал Григорий Сарбаев, основатель адвокатского агентства «Законовед».

При выявлении «перетопа» необходимо пожаловаться в ТСЖ или управляющую компанию. Если решить проблему не получится, можно обращаться в суд или прокуратуру.

Установить индивидуальные приборы тепла

Один из самых эффективных способов контролировать потребление тепла — это установка собственных приборов учета. Однако возможно это далеко не всех домах. Для размещения прибора необходима горизонтальная разводка системы отопления. Однако подобные архитектурные решения используются чаще всего в новостройках. Но есть и еще один нюанс. Перейти на новую систему одному владельцу не выйдет. Это необходимо делать всем домом сразу. А убедить всех соседей задача довольно сложная.

Поставить бойлер

Если вы не хотите тратить много денег на центральное отопление, то можно поставить бойлер или собственную мини-котельную для всего дома. Подобные решения часто используются там, где существуют товарищества собственников жилья (ТСЖ). Однако выгода от подобного решения начнет появляться лишь через несколько лет. Поэтому далеко не все соседи захотят скидываться на котельную. Кроме того, улаживание всех юридических вопросов может отнять много сил и времени.

Сделать отопление умным

Если сделать в доме систему погодного регулирования, то платить за отопление получится гораздо меньше. Специальные датчики позволят регулировать интенсивность обогрева в зависимости от температуры за окном. Решение об установке подобного оборудования должно приниматься на собрании собственников. Жильцам необходимо выбрать производителя оборудования и сроки монтажа.

Повысить энергоэффективность дома

Абсолютное большинство домов в России — старый жилой фонд, в случае с которым вариантов сэкономить не так много. Как отмечают специалисты, от 20% до 30% тепла теряется за счет окон и стен. Если утеплить их как следует, то тратить на обогрев придется гораздо меньше. При этом стоит отметить, что ответственность за выполнение соответствующих работ на себе несет управляющая компания.

Следить за окнами

Еще один эффективный способ экономии — установка пластиковых окон. Лучший вариант — качественные трехкамерные стеклопакеты. Они отличаются повышенными звуко- и теплоизоляционными характеристиками.

Не забыть про фольгу

Для самого бюджетного способа экономии тепла подойдет самая простая фольга. Вам потребуется сделать несколько светоотражающих экранов. Для этого возьмите кусок фанеры и наклейте на него фольгу. При желании можно приобрести уже готовые решения на различных маркетплейсах. Их необходимо разместить за радиаторами и направит тепло в комнату.

Утеплить пол

Утепление пола — довольно дорогой вариант, который поможет сэкономить в долгосрочной перспективе. Самые распространенные варианты — инфракрасный обогрев или тепломаты.

Обновить батареи

В старых домах отопление не столь эффективно из-за устаревших батарей. Лучшим способом будет их полная замена на современные алюминиевые или биметаллические радиаторы. Кроме того, в отличие от чугунных они имеют красивый дизайн и могут стать украшением интерьера.

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