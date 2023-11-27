Есть изменения: что происходит с мозгом женщины во время беременности

Фото: www.globallookpress.com / Liz Gregg

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Зачастую бытует мнение, что беременные женщины «глупеют». Так ли это?

Зачастую бытует мнение, что беременные женщины «глупеют». Михаил Тонев, врач-невролог, объяснил изданию Газета.ру, что на самом деле происходит с мозгом женщин во время беременности.

Как объясняет специалист, работа мозга начинает меняться. Никакой речи об «утечке мозгов» не идет — функционал всех отделов мозга сохраняется. Однако есть определенные изменения.

«Увеличиваются гипофиз, который перестраивает гормональную систему всего организма, и отделы, отвечающие за эмоции и поведенческое управление другими людьми», — рассказал Михаил.

Именно по этой причине будущие матери порой могут вести себя более эмоционально, чем обычно. Гиппокамп же, который отвечает за кратковременную память, несколько уменьшается в размере, что обычно приводит к некоторой забывчивости беременных.

Изменяются и отделы, участвующие в восприятии чувств. Таким образом, повышается чувствительность к запахам, вкусам и другим ощущениям. Кроме того, намного усиливается способность запоминать чужие лица.

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