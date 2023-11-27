Новые победы на поле боя: блестящая работа российской артиллерии в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

Боевые установки точно бьют по натовской технике.

Не оставляет шансов противнику и наша артиллерия. Установки бьют по координатам от разведки и всегда точно поражают цель с первого попадания. Уцелеть от таких ударов не могут ни опорные пункты, ни натовская техника. Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова изнутри увидела, как работают наши орудия.

Наш военкор оказался внутри установки «Мста-С». Сюда командиру орудия передают координаты цели, а он их отсюда старшему наводчику.

Уничтожен блиндаж, где укрывались боевики. Эта установка отстрелялась, ее быстро маскируют. Снаряды уже летят с другого орудия на переднем крае. Работает «Гиацинт-С». Он стреляет до 30 километров, но эта цель ближе, это скопление живой силы противника.

Первым снарядом ее поражают, вторым добивают. Короткая передышка, и командиру орудия приходят новые координаты.

За точность наведения отвечает боец с позывным Лом, он служит здесь больше года.

«Цели разные бывают: польские Krab, американские М777, Д-30. Там много: пехоту, танки», — рассказал наводчик «Гиацинт-С» Лом.

На другом участке фронта расчет «Гиацинта-Б» работает как раз по польской самоходной гаубице Krab, до нее 19 километров.

Результат виден на кадрах объективного контроля. Столб белого дыма — все, что осталось от вражеской установки. Этот расчет служит вместе больше года, все мобилизованные. Сожгли уже много натовской техники. Для командира орудия одной из самых запоминающихся стала уничтоженная американская гаубица.

«Было очень холодно, ветер сильный, мороз лютый. Дали цель. Парни все были в тонусе, на таком уровне. Никто не дал слабину. Поразили тогда Paladin и получили госнаграды, медаль «За отвагу», — рассказал командир «Гиацинт-Б» с позывным Батя.

Они работают в любую погоду, как бы ни было опасно. И свой праздник, День ракетных войск и артиллерии, отметили на боевом посту новыми пораженными целями.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры, как разведчики уничтожают украинских боевиков на СВО.